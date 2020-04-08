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فن

بعد وفاة جون براين.. فقد النطق وحارب السرطان مرتين وهزمه كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:46 ص
جون براين
جون براين
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شروق ابراهيم
توفي المغني الأمريكي الشهير جون براين ، منذ ساعات بعد إصابته بمضاعفات بسبب فيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 73 عامًا.

وقالت عائلته، في بيان، إنه توفي في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية نتيجة لمضاعفات فيروس كورونا.

وما لا يعرفه الكثيرون عن جون براين أحد رواد موسيقى كانتري الأمريكية، أنه في عام 1998 اكتشف وجود خلايا سرطانية في الجزء الأيمن من رقبته أدى إلى خضوعه لعملية لإزالة بعض الأنسجة وخضع بعدها للعلاج الإشعاعي لمدة 6 أسابيع.

وتعرض جون براين، خلال العملية لقطع لأحد أعصاب اللسان، ومن أجل العودة للتحدث والغناء من جديد ظل عاما كاملا يخضع لجلسات تخاطب حتى تعافى تمامًا، والغريب أن تلك العملية غيرت من غنائه، وأضافت نغمة رنين جديدة إلى صوته.

وفي 2013، واجه المرض الخبيث مجددا بعدما أصيب جون براين بسرطان الرئة وخضع آنذاك لعلاج نفسي تأهيلي من أجل تعزيز قدرة تحمل هذه الفترة العصيبة من حياته.
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