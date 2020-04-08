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محافظات

محافظ القاهرة: نتلقى شكاوى المواطنين على مدار ٢٤ ساعة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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عبد العزيز جمال

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان غرفه العمليات الرئيسية بمحافظة القاهرة وكذلك غرف العمليات بكافة أحياء العاصمة تتلقى بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة .

وأوضح المحافظ أنه يتم التنسيق الفوري مع الإدارات والجهات المعنية من أجل الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.


وفي هذا الإطار تلقت غرفة العمليات بحي الوايلي عدة بلاغات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات بشوارع سبيل الخازندار أمام نادي الضاهر - امام العقار ٧ شارع الجنزوري - أمام مدرسة الجلاء شارع الظاهر - شارع نقيب الجيش أمام مستشفى الإيطالي - ٩ شارع بستان الجيش أمام مدرسة القبه الفداويه بنات.

وتم التنسيق مع فرع هيئة النظافة وإزالة أكوام من القمامة والمخلفات والردش وإزالة أسباب الشكاوى وجار المتابعة المستمرة. 
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