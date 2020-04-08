هند النعسانى: رسائل الرئيس السيسى طمأنت الشعب.. فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن رسائل الرئيس السيسى خلال تفقده أمس الثلاثاء العناصر والمعدات المخصصة لمكافحة فيروس كورونا حملت معاني قوية .





وأشارت الإعلامية هند النعسانى ، خلال برنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى إلى أن الرئيس السيسي بعث رسائل طمأنة للشعب المصري حول قدرة مصر للخروج من أزمة فيروس كورونا قوية كما كانت .





ولفتت الإعلامية هند النعسانى ، إلى أن الرئيس السيسي أكد أيضا على قدرة مصر الرائعة على مجابهة أي تداعيات قد تطرأ بانتشار فيروس كورونا .





وأكدت أن الرئيس السيسي أكد أيضا خلال كلمته أمس الثلاثاء على طمأنة العاملين بقطاعات الدولة المختلفة بعدم الاقتراب من مرتباتهم وإنها ستصرف كاملة .





وتابعت أن الحكومة المصرية حريصة أيضا على العمالة الغير منتظمة بصرف 500 جنيه شهريا والمتضررين من أزمة تداعيات فيروس كورونا لمدة 3 أشهر .