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أخبار العالم

إيران تطلب 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:30 ص
الرئيس الإيراني حسن
الرئيس الإيراني حسن روحاني
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قسم الخارجي
ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني خاطب صندوق النقد الدولي ليطلب 5 مليارات دولار لمساعدة البلاد في مكافحة فيروس كورونا.

وأعلن أكبر رنجبر زادة، عضو البرلمان الإيراني، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين نواب البرلمان، وذلك بعد إجرائهم الفحوصات اللازمة خلال اليومين الماضيين.



من جانبه، أشار محمد رضا تابش عضو البرلمان عن مدينة أردكان، إلى أن هناك احتمالية بإصابة 50 من نواب البرلمان بفيروس كورونا المستجد، وعليه تم تقديم مشروع قانون لتعطيل البلاد لشهر كامل، ولكنه قوبل بالرفض.

وعقد البرلمان الإيراني، صباح اليوم، جلسته الأولى منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، وأظهرت الصور عدم التزام النواب بالفواصل المطلوبة بينهم للحد من انتشار الفيروس.
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