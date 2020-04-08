نيسان تدرس خفض العمالة مؤقتا في أمريكا وأوربا بسبب كورونا

تدرس شركة "نيسان" اليابانية لصناعة السيارات شطب أكثر من عشرة ألاف وظيفة مؤقتا في الولايات المتحدة وأوروبا في الوقت الذي يظل فيه وقف الإنتاج المحلي بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.





وأفادت وسائل إعلام يابانية أن "نيسان" تدرس خفض قوة العمل في السوق الأمريكي بجانب الخطط التي أعلنتها بالفعل من أجل التخلص بشكل مؤقت من ستة الآف عامل في مصنعها في ساندرلاند بإنجلترا وثلاثة آلاف فى إسبانيا.



