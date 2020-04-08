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أخبار العالم

نبأ صادم.. 17 مليون فرنسي عرضة للإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 09:46 ص
١٧ مليون فرنسي معرضون
١٧ مليون فرنسي معرضون للإصابة بفيروس كورونا
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شيماء مصطفى
قالت وزارة الصحة الفرنسية إن 17 مليون مواطن فرنسي معرضون للاصابة بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لتصريحات رئيس المستشارين الطبيين في الحكومة الفرنسية، أكد أن 17 مليون مواطن قد يتعرضوا لخطر الإصابة بفيروس كورونا بسبب السن أو الحالة الصحية.

وكانت فرنسا أعلنت أمس حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وسجلت فرنسا 11.059 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتتجاوز فرنسا حاجز الـ100 إصابة بواقع 109.069 مصابا.

كما سجلت فرنسا 1417 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل الإجمالي إلى 10.328 شخصا.
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