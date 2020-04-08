هاني سلامة: قرارات السيسي تدعم الاستثمار وتحافظ على العمالة السياحية

أشاد الدكتور هاني سلامة، رئيس لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بقرارات الدولة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصالح القطاع السياحي، مؤكدا أنها حركت الماء الراكد وبعثت في نفوس الأعضاء وأصحاب المشاريع السياحية والعاملين في قطاع السياحة والطيران.





وقال سلامة، في تصريح صحفي له اليوم، الأربعاء، إن قرارات الرئيس ستحافظ على تسيير الأعمال للقطاع، فهى بمثابة إكسير عودة الحياة لقطاعين من أكبر وأضخم وأهم القطاعات الاقتصادية، والتي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تضم الكثير من الأيدى العاملة التي تضررت نتيجة أزمة كورونا العالمية.





وأضاف: "توجيهات الرئيس تصب في مصلحة الدولة والحفاظ على الاستثمارات السياحية والغالبية من استثمارات القطاع الخاص وأيضا السائح المصري والأجنبي وكذلك أصحاب المشاريع السياحية التي ستساهم مساهمة جيدة للرفع عن كاهلهم همًا كبيرا، وسهلت استمرار مشاريعهم السياحية والفندقية دون تكبد خسائر فادحة، كما حافظت على العمالة الموجودة بالقطاع".





وتابع: "إن الانتهاء من المشاريع السياحية الكبرى التي كانت تعد الدولة لافتتاحها ربما يأتي بإذن الله بعد إزالة غمة الفيروس والانتهاء من أزمة كورونا، وهذا سيسهم بالطبع في عودة السياحة المصرية وانتعاشها بسرعة، وعلينا أيضا دراسة مثل هذه السيناريوهات الآن ونستعد جيدا، فالعمل والنجاح بعد الأزمة سيأتي من حسن التدبر أثناء الأزمة وتقليل الخسائر وإعداد السيناريو الجيد لمرحلة ما بعد الأزمة، وتوقف تلك المشاريع الكبرى لم يحدث فيما يتعلق بالأعمال المدنية والتي تقوم بها شركات وطنية، ولكن التوقف بسبب توريد بعض الآليات التى يتم استيرادها من الخارج، وانتهاء العمل بها بعد الأزمة مباشرة سيؤدي إلى رواج وحسن استقبال وأي سيناريو غير ذلك كان سيسبب كسادا لفترة طويلة، ولذلك فقرار الرئيس والحكومة يعد بمثابة نظرة ثاقبة للمستقبل".





وناشد سلامة، رجال الأعمال في هذا القطاع الهام شكر الدولة، وذلك بدعمها في قراراتها والحفاظ على القوى البشرية المدربة في هذا القطاع الحيوي، وعدم التعامل مع العمالة على أنهم عمالة موسمية، وأن يلعبوا دورا فعالا في دعم السياحة والطيران عقب انتهاء أزمة كورونا العالمية.



