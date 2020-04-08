التعليم: منصة الامتحان "تمام" ولا شكاوى من أسئلة جغرافيا أولى ثانوي الإلكترونية





وقال المصدر إن منصة امتحان الصف الأول الثانوي 2020 ، تعمل بكفاءة عالية منذ الصباح أثناء أداء امتحان الجغرافيا، مشيرًا إلى أن منصة الامتحان تحملت منذ انطلاق الامتحانات التجريبية على مدار الثلاثة أيام الماضية، دخول أكثر من نصف مليون طالب لأداء امتحان الصف الأول الثانوي.





وأوضح المصدر، أن غرفة العمليات لم ترصد أي شكاوى حتى الآن لا من أسئلة الامتحان ولا من أي مشاكل فنية وتقنية في منصة الامتحان، والأمور تسير على ما يرام.





جدير بالذكر أن هذه الامتحانات تجريبية وليس عليها درجات، ومع ذلك اهتم الطلاب بالدخول على منصة الامتحان من المنازل على مدار الثلاثة أيام الماضية، وبلغ عدد الممتحنين أكثر من 580 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

أكد مصدر مسئول بغرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، أن الغرفة تتابع سير امتحان الصف الأول الثانوي في مادة الجغرافيا، والذي يؤديه الطلاب في 6 محافظات بشكل إلكتروني من المنازل.