هند النعسانى: استخدام المدن الجامعية للعزل الصحي يرفع الضغط عن المستشفيات الحكومية

قالت الإعلامية هند النعسانى إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عقدت أمس، الثلاثاء، اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بمشاركة وزراء الدفاع، والإنتاج الحربى، والتموين، والصناعة والتجارة، والتعليم العالى، وعدد من الوزراء.







وأضافت الإعلامية هند النعسانى، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد الذى عقد أمس، الثلاثاء، أكد استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا بالعمل على التعامل الفورى مع مستجدات أزمة كورونا.





ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أشار إلى تولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة العمل على رفع كفاءة عدد من المدن الجامعية التى تتبع وزارة التعليم العالى لاستخدامها فى حالات العزل الصحى لمرضى كورونا.





وأشارت إلى أن الهدف الرئيسى من رفع كفاءة عدد من المدن الجامعية هو رفع الضغط على المستشفيات الحكومية المختلفة لعلاج مصابى كورونا.





وأوضحت الإعلامية هند النعسانى، أن المدن الجامعية التى ستعمل على علاج مصابى كورونا ستضم الفرق الطبية لمتابعة الحالات التى سيتم تحويلها من المستشفيات الحكومية.





