وسط أفريقيا: ارتفاع أسعار زيوت النخيل بنسبة 19.4%

ذكرت المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا أن أسعار زيوت النخيل شهدت نموا بنسبة 19.4% خلال الربع الأخير من عام 2019، بسبب قلة العرض وانخفاض المخزون لدى المنتجين الرئيسيين، منوهة بنمو أسواق الكاكاو بالمجموعة بنسبة 7%.





وأوضحت المجموعة، في بيان أصدرته اليوم، الأربعاء، أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 شهدت زيادة في أسعار تصدير المنتجات الزراعية لست دول بالمجموعة هي: "الكاميرون والكونغو والجابون وتشاد وغينيا الاستوائية وجمهورية الكونغو الديمقراطية"، بزيادة إجمالية بلغت نسبتها 6.3%.





من جهته، قال البنك المركزي لدول وسط أفريقيا إن أسواق الكاكاو بدول المجموعة شهدت أيضا نموا بنسبة 7% خلال الفترة ذاتها من العام 2019 بينما سجلت أسواق البن زيادة بنسبة 5.7% في الفترة بين شهري أكتوبر وديسمبر من العام نفسه.





يذكر أن مؤشر أسعار السلع الأساسية، الذي يشمل 28 سلعة تصدرها دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (التي تضم 11 دولة عضو) وتمثل 90% من حجم صادرات المجموعة، شهد ارتفاعا بنسبة 2.4% خلال الربع الرابع من عام 2019 بعد تسجيله تراجعا بنسبة 6.7% خلال الربع الثالث من العام نفسه.







