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رياضة

محمد صلاح: اللاعب المصري يحتاج شهرا لاستعادة اللياقة البدنية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:38 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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عبدالله هشام
أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق والمدير الفني الحالي لفريق النجوم أن اللاعبين المصريين بحاجة إلى شهر على أقل تقدير لاستعادة اللياقة البدنية حال استكمال الدورى عقب فترة التوقف التي شهدتها البلاد خوفا من تفشي فيروس كورونا .

وأضاف صلاح في تصريحات خاصة لـ صدي البلد : التدريبات المنزلية هي للحفاظ علي الوزن فقط وليس لها علاقة باللياقة البدنية وليس كل اللاعبين المصريين ملتزمين بها خلال فترة الحجر المنزلي .

وأكمل : اللاعب المصري يحتاج إلي العودة للتدريبات الجماعية وارضية الملعب لمدة لا تقل عن 30 يوما حتي يستعيد مستواه قليلا اما تحديد فترة 15 يوما في الدورى الانجليزي لعودة التدريبات الجماعيه حال استئناف الدورى فذلك لقدرات وامكانيات والتزام اللاعب . 

واختتم محمد صلاح تصريحاته قائلا : الاندية تنتظر القرار النهائي بشأن استكمال او الغاء الدورى وفريق النجوم بحاجه لعدد كبير من الصفقات سنجريها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة .
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