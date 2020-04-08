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أخبار البلد

وزير الري: تواصل جميع جهود الوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:47 ص
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري
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امل مجدى
 أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، استمرارية وتواصل جميع الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي، مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد على مستوى جميع المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وقال وزير الري إنه تم خلال الفترة الماضية رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي أمطار أو سيول محتملة خلال الموسم الشتوي الحالي وحسن توجيهها والاستفادة منها في تلبية حاجة جميع قطاعات الدولة.

من جانبه، أكد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري، أن قطاع الري قام خلال الفترة من 1 يوليو 2019 حتى 31 مارس 2020 بتنفيذ العديد من الأعمال التي شملت أعمال تطهيرات ونزع حشائش وصيانة لجسور الترع بجميع إدارات الري بتكلفة 506 ملايين جنيه، إضافة إلى العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع بتكلفة 187 مليون جنيه، تضمنت أعمال كبار، تغطيات، أفمام، قناطر حجز، هدارات، محطات رفع، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019 / 2020 .

وقال المهندس عبد اللطيف خالد، إن القطاع نفذ 51 محطة رفع خلط وسيط بتكلفة 230 مليون جنيه، ضمن عملية تنفيذ 92 محطة خلط وسيط مقاولة الإنتاج الحربي، فضلا عن تنفيذ أعمال تأهيل للترع بـ 34 عقدا بثلاثة عشر محافظة بإجمالي تكلفة 58 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة.

وأضاف أنه تم تنفيذ قناطر أفمام وقناطر حجز وهدارات للترع بتكلفة 16 مليون جنيه، وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة، وكذلك تنفيذ أعمال تشغيل ذاتي بتكلفة 19,50 مليون جنيه تشمل أعمال تطهيرات للترع وصيانة بوابات وكباري مشاة وصيانة صاولات وأعمال عمرات وصيانة للمعدات. 

كما قام قطاع الري بإدارة وتوزيع المياه للمنصرف خلف السد العالي، بما يحقق جميع الاستخدامات المائية المختلفة (شرب – زراعة – صناعة -تحسين نوعية) بما يتناسب مع حجم الفيضان الوارد، وتم حسم شكاوى نقص المياه خلال موسم أقصى الاحتياجات في حينه.

كما قام القطاع بمتابعة تحرير مخالفات الأرز المخالف للعام 2019 / 2020، إضافة إلى تحديث وتدقيق خطة وزارة الإسكان متوسطة المدى (2017 / 2020) لسحب مياه الشرب ودراسة طلبات أعضاء مجلس النواب.

وقام قطاع الري خلال الفترة بتحصيل 245 مليون جنيه لمخالفات "تبديد المياه - مقابل الانتفاع - رد الشيء لأصله - أخرى"، كما قام القطاع خلال تلك الفترة بتنفيذ حزمة من الإزالات في جميع المحافظات، حيث بلغت المخالفات المزالة، طبقا لقانون 12 لسنة 1984 (19665) إزالة، وبلغ إجمالي ما تم إزالته طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 (1774) إزالة، فيما تم حسم 5750 شكوى خاصة بأعضاء مجلس النواب والمواطنين.


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