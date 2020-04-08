لعبة النسيان.. شاهد تامر حبيب يكشف مفاجأة دينا الشربينى





وقال تامر حبيب ، خلال مداخلة تليفونية له عبر برنامج "mbctrending" : ان العمل جديد ومختلف وهو ماخوذ عن فورمات مسلسل ايطالى واتمنى أن يلقى إعجاب الجمهور عن عرضه فى رمضان.





واضاف تامر حبيب قائلا : دينا الشربينى تقدم فى المسلسل دور جديد ومختلف عليها تماما حيث تدخل فى صراع شرس مع الفنان محمود قابيل الذى يعتمد فى خطته على فقدان الذاكرة لها.





واوضح حبيب قائلا : فور طرح البرومو الدعائى للمسلسل تلقيت عديد من التعليقات المختلفة التى تؤكد على انه العمل سيكون مختلف وجديد وجذاب خاصة انه يعتمد على التشويق والإثارة.





وأشار تامر قائلا : من المقرر أن يستمر التصوير حتى نهاية رمضان وهو ما جرى العرف فى السنوات الاخيرة.

كشف المؤلف تامر حبيب ، التفاصيل الخاصة بمسلسله الجديد "لعبة النسيان" والذى تقوم ببطوته دينا الشربينى ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل.