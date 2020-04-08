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فن

لعبة النسيان.. شاهد تامر حبيب يكشف مفاجأة دينا الشربينى

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:46 ص
دينا الشربينى
دينا الشربينى
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أحمد إبراهيم
كشف المؤلف تامر حبيب ، التفاصيل الخاصة بمسلسله الجديد "لعبة النسيان" والذى تقوم ببطوته دينا الشربينى ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل. 

وقال تامر حبيب ، خلال مداخلة تليفونية له عبر برنامج "mbctrending" : ان العمل جديد ومختلف وهو ماخوذ عن فورمات مسلسل ايطالى واتمنى أن يلقى إعجاب الجمهور عن عرضه فى رمضان. 

واضاف تامر حبيب قائلا : دينا الشربينى تقدم فى المسلسل دور جديد ومختلف عليها تماما حيث تدخل فى صراع شرس مع الفنان محمود قابيل الذى يعتمد فى خطته على فقدان الذاكرة لها. 

واوضح حبيب قائلا : فور طرح البرومو الدعائى للمسلسل تلقيت عديد من التعليقات المختلفة التى تؤكد على انه العمل سيكون مختلف وجديد وجذاب خاصة انه يعتمد على التشويق والإثارة. 

وأشار تامر قائلا : من المقرر أن يستمر التصوير حتى نهاية رمضان وهو ما جرى العرف فى السنوات الاخيرة.  
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