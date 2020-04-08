المرشحون لانتخابات المستوردين: لن نتخلى عن العمال وسنتحمل تداعيات كورونا

أكد أعضاء قائمة أبناء مصر لانتخابات الشعبة العامة للمستوردين، دعمهم الكامل لكافة القرارات التي تتخذها الدولة المصرية فى مواجهة فيروس كورونا، مشددين على تمسكهم بما لديهم من عمالة أو السعي لتخفيض رواتبهم فى تلك الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري وكذلك الاقتصاد العالمي، موضحين أن العمال هم رأس المال الحقيقي لأي رجل أعمال للنجاح وخدمة بلاده.





وقال فتحي الطحاوي، المرشح لانتخابات مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين عن قائمة أبناء مصر، إن الفترة الحالية التي تمر بها مصرنا الحبيبة فترة ينكشف فيها معادن الناس ومن منهم حقًا يساند هذا الوطن ويقدم له التضحيات من أجل البقاء ومن أجل أن تعبر البلد هذه الأزمة الصعبة، مشيرًا إلى أنه على المستوى الشخصي ومعه معظم تجار الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وغالبية المستوردين لن يقوموا بتسريح أي عمالة أو يعملون علي تخفيض رواتبهم، مؤكدًا أن هذا واجبهم تجاه العمال في ظل تلك الأزمة.





أوضح أنه فى حال تأثر الاقتصاد أو حدث له انهيار لا قدر الله نستطيع أن نبنيه من جديد بسواعدنا وبسواعد عمالنا لكن لو مات إنسان لن يستطيع أيًا منا أن يعيده للحياة مرة أخرى.





وقال أشرف هلال، مرشح عضوية مجلس الإدارة لشعبة المستوردين العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ضرب المثل والقدوة لنا جميعًا من خلال ما فعلته مجموعة العربي وإصرارها علي عدم تسريح أي عمالة أو تخفيض أي مرتبات بل بالعكس أعطى حوافز وهو هنا يقول للجميع هؤلاء هم تجار مصر الشرفاء سند الدولة وعونها.





وقال متي بشاي، مرشح عضوية مجلس الإدارة لشعبة المستوردين العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن غالبية العاملين بقطاع السباكة والصحي متضامنين مع مبادرة #هنتحمل_بعض ولن نقوم بتخفيض اي عمالة ولن نخفض أي مرتبات فهؤلاء العمال لديهم أسر والتزامات ونحن مع بعضنا البعض في السراء والضراء عائلة واحدة.





وأكد محمد هلال، مرشح عضوية مجلس الإدارة لشعبة المستوردين العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن العمال هم رأسمال أي شركة وهم اللاعب الأول والأهم في المنظومة التجارية والاقتصادية، مؤكدًا أنه لا يمكن ان نفرط في عامل واحد مهما حدث بالعمال هم شركاء النجاح، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير المطهرات والماسكات والقيام بتعقيم المحلات بمجرد عودة الفتح مرة أخري حفاظًا علي عمالنا وعلي المواطنين.