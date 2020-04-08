إعلان جدول المشروعات البحثية لطلاب المدارس.. غدا

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه من المقرر غدا الخميس 9 أبريل 2020 ، ان يتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية وكذا معايير التصميم والتقييم، لكل صف دراسي من خلال المنصة الإلكترونية والموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم .





وزير التعليم يحذر من الانسياق وراء دعوات التحريض على ترك الامتحانات.. ويعلن 5 عقوبات



وزير التعليم: فصل أي طالب أو معلم يروج أكاذيب عن الامتحانات الالكترونية

وقال وزير التربية والتعليم : سيتم نشر جدول المشروعات البحثية أيضًا لطلاب المدارس مطبوعًا في الصحف القومية لضمان وصوله لجميع الاسر المصرية.





وأضاف وزير التربية والتعليم : سيتكون جدول المشروعات البحثية من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية ، ليختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة على ألا تزيد المجموعة كلها عن 5 طلاب فقط .





وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه إذا لم يتوافر الإنترنت لدى الطالب وتعذر دخوله على المكتبة الرقمية او بنك المعرفة ، فسيكون بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسي أو أي كتاب متوفر لديه في موضوع المشروع البحثي.





وقال وزير التربية والتعليم : أنه سيكون متاح للطالب أن يقوم بكتابة المشروع البحثي على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهي ستقوم بدورها في إرساله للوزارة عبر المنصة.



