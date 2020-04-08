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تعليم

إعلان جدول المشروعات البحثية لطلاب المدارس.. غدا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 10:46 ص
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه من المقرر غدا الخميس 9 أبريل 2020 ، ان يتم الإعلان عن جدول المشروعات البحثية وكذا معايير التصميم والتقييم، لكل صف دراسي من خلال المنصة الإلكترونية والموقع الإلكتروني  لوزارة التربية والتعليم .


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وقال وزير التربية والتعليم : سيتم نشر جدول المشروعات البحثية أيضًا لطلاب المدارس مطبوعًا في الصحف القومية لضمان وصوله لجميع الاسر المصرية.


وأضاف وزير التربية والتعليم : سيتكون جدول المشروعات البحثية من 4 إلى 5 موضوعات لكل سنة دراسية ، ليختار الطالب أحدهما لتنفيذه سواء بمفرده أو مع مجموعة من الطلبة على ألا تزيد المجموعة كلها عن 5 طلاب فقط .


وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه إذا لم يتوافر الإنترنت لدى الطالب وتعذر دخوله على المكتبة الرقمية او بنك المعرفة ، فسيكون بإمكانه الاعتماد على الكتاب المدرسي أو أي كتاب متوفر لديه في موضوع المشروع البحثي.


وقال وزير التربية والتعليم :  أنه سيكون متاح للطالب أن يقوم بكتابة المشروع البحثي على ورق وتسليمه إلى المدرسة وهي ستقوم بدورها في إرساله للوزارة عبر المنصة.


وشدد وزير التربية والتعليم ، على ضرورة  أن ينتهي الطالب من أداء المشروع ورفعه من خلال المنصة الإلكترونية أو تسليمه ورقيا للمدرسة ليقوم الحصائي التكنولوجي بالمدرسة بتولي مسئولية رفعه على المنصة في موعد أقصاه الخميس 14 مايو 2020.


وحذر وزير التربية والتعليم من أن الطالب الذي لا يتقدم بالمشروع البحثي المطلوب أو يتبين وجود تطابق واضح مع أحد المشروعات المقدمة، فلا تحسب له درجات الفصل الدراسي الثاني، وتحسب درجة الطالب في هذه الحالة في ضوء نتيجة الفصل الدراسي الاول فقط، ويكون له دور ثان يتم تحديده قبل بدء العام الدراسي القادم.

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