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اقتصاد

بدء تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 3 قرى ضمن مبادرة حياة كريمة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

عقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات (أسيوط  والوادى الجديد - سوهاج - أسوان - مطروح – البحيرة)، وذلك لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ضمن مبادرة "حياة كريمة" بالقرى الأكثر احتياجا، وفى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المُتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الشركة، إلى أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للصرف الصحى فى عدد 32 قرية من خلال الشركة القابضة وشركاتها التابعة بقيمة 421 مليون جنيه، وذلك فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات حتى 31 مارس من العام الجارى، حيث انتهت جميع الشركات من إجراءات الرفع المساحى بعدد 29 قرية، كما تم الانتهاء من معظم اختبارات التربة بالقرى المستهدفة، وكذا التعاقد مع المكاتب الاستشارية للتصميمات وإعداد مستندات طرح المشروعات للمناقصات بجميع القرى، وتم إنهاء التصميمات فى عدد 10 قرى حتى الآن.

وذكر رئيس الشركة، أنه تم البدء في التنفيذ الفعلى بعدد 3 قرى وهى المراونة بمحافظة أسيوط، وزاوية العوامة بمطروح، وبحيرة ناصر بأسوان، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بـ 3 قرى ضمن مبادرة حياة كريمة منتصف العام الحالى، و20 قرية بنهاية شهر ديسمبر 2020، و9 قرى العام المقبل.

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