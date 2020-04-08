وكيل نقل البرلمان: المبادرات الشعبية خلال أزمة كورونا عكست المعدن الطيب للمصريين

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن المعدن الطيب للمصريين ظهر مع انتشار فيروس كورونا وتحذير الحكومة للمواطنين من خطر الوباء القاتل، واتخاذ تدابير احترازية لمواجهته، حيث ظهرت مبادرات شعبية من مشاهير وأحزاب لمساعدة الدولة في حربها ضد «كوفيد 19».





وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له أن المبادرات العديدة التي ظهرت على مستوى الجمهورية، لم تقتصر على المشاهير ورجال الأعمال فقط بل ظهرت بكثافة على المستوى الشعبي، سواء بصورة فردية أو من خلال المواطنين ذاتهم من أهالي المناطق المختلفة، للتخفيف عن الأهالي والعمل على سد احتياجاتهم، لا سيما كبار السن بل والحفاظ أيضًا على أسعار السلع المختلفة، وأضاف أنه لا تتوقف المبادرات عند محاولة ضبط أسعار السلع المختلفة فهناك مبادرات أخرى ظهرت خلال الفترة الأخيرة وتتصل بتطهير المناطق المختلفة.





وأشاد النائب بالدور البارز الذي يقوم به المصريون بالخارج لدعم أشقائهم من المصريين العالقين، ضمن مبادرة “خلينا سند لبعض”، حيث يكتسب العمل الاجتماعي التطوعي أهمية متزايدة في ظرفنا الراهن، خاصة مع تعقد الظروف الحياتية،وازدياد الاعتراف بالدور الذي تلعبة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية.