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برلمان

نائب: توطين صناعة أجهزة التنفس الصناعي خطوة استباقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:20 ص
النائب فايز بركات
النائب فايز بركات
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معتز الخصوصى
أشاد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين وصناعة أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدا أنه سيكون فى صالح مصر، خاصة أن هذه الصناعة مربحة للغاية، ورغم أنه لا يوجد أزمة حتى الآن فى أجهزة التنفس الصناعى بمصر، نظرًا لأن عدد الإصابات الحالى بكورونا أقل من النسبة الذى تحتاج منه لهذا الجهاز، إلا أن المستقبل الغامض لهذا الفيروس جعل التوجه لتصنيعه ضرورة قصوى.

وأوضح بركات فى بيان صحفى له أنه يمكن لمصر الدخول على خط إنتاج هذه الصناعة فى أسرع وقت من خلال مصانع الإنتاج الحربى والتي تمثل المنقذ دائما في مثل هذه الظروف، وسيمثل ذلك خطوة استباقية تحقق لنا الاكتفاء ذاتى منها بشكل عام خاصة وأن هناك احتياج لها فى حضانات الأطفال والرعاية المركزة، وبالتالي فإن توجيه الرئيس بتوطين وصناعة أجهزة التنفس الصناعي يمثل إضافة كبيرة للمنظومة الصحية.

وأشار إلى أن أبرز الدول التى تصنع مثل هذه الأجهزة شديدة الحساسية هى الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وتايوان، والصين، وكوريا، لافتا إلى أن هذه الدول حاليا تعمل على تكثيف إنتاجها لصالح شعوبها بسبب الأزمة العالمية بانتشار فيروس كورونا، وتصنيع مثل هذه الأجهزة فى مصر هى فرصة ذهبية ولكنه مشروع متكامل يحتاج إلى إمكانيات مادية وتصنيعية وتكنولوجية عالية، وبالتالى مصر بدءت فعلا التفكير خارج الصندوق والحكومة تداركت الأزمة التى تمر بها مصر والعالم وسيكون لدينا قريبا إنتاج محلى لأجهزة التنفس الصناعى.
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