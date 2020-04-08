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محافظات

لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ١٠ محال تجارية وتحرير ٤ محاضر بيئة في البحيرة

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:18 ص
غلق المحلات التجارية
غلق المحلات التجارية المخالفة لقرار الحظر
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جمالات الدمنهوري
تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة خلال حملة مرورية لتفقد مدى التزام أصحاب المنشآت التجارية بقرار الحظر من غلق ١٠ محلات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحابها.
 

جاء ذلك فى إطار توجيهات  اللواء  هشام آمنه – محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتفعيل كافة القرارات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد ومنها غلق المقاهي و الكافيهات ومايماثلها.
 

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء  أحمد  مرزوق بشن عدة حملات مكبره بالتنسيق مع قسم الإشغالات ورخص المحلات بالوحدة  وإدارات ( البيئة والرقابة والمتابعة والعلاقات العامة) وبتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

 وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ١٠ محال تجارية لمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق وكذلك تحرير ٤ محاضر بيئة بعدة مناطق ومنشأة الأوقاف.

وشدد المحافظ علي ضرورة  تكثيف المرور بشكل يومي وذلك  بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين طبقآ للقانون حفاظآ علي أرواح المواطنين وذلك كتدبير احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ١٠ محال تجارية وتحرير ٤ محاضر بيئة في البحيرة
لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ١٠ محال تجارية وتحرير ٤ محاضر بيئة في البحيرة
لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ١٠ محال تجارية وتحرير ٤ محاضر بيئة في البحيرة
لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ١٠ محال تجارية وتحرير ٤ محاضر بيئة في البحيرة
لعدم التزامهم بالحظر.. غلق ١٠ محال تجارية وتحرير ٤ محاضر بيئة في البحيرة
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