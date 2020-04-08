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برلمان

بسبب كورونا.. طلب إحاطة أمام البرلمان لحظر التنقل الكامل فى شم النسيم

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:20 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن استعدادات الحكومة ليوم شم النسيم، فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وارتباط المجتمع المصري ببعض العادات التى تؤدي لتجمعات كثيرة من شأنها أن تكون بيئة خصبة لانتقال العدوى، ومن ثم الحاجة لحظر انتقال كامل لهذا اليوم.

وأكد طلعت، فى بيان صحفى له، أن الدولة المصرية تسعى للقيام بدورها على جميع المستويات فى ضوء المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، وسط هدف رئيسي يضع سلامة وصحة المواطنين بالأولويات دون الالتفات لأي تحديات أخرى، ومن ثم يتم النظر لهذه الجهود كنموذج فى التعامل مع مثل هذه الأزمات.

وقال عضو مجلس النواب، إن التعاون من المواطنين بكل تأكيد يتزايد مع الوقت، ولكن تحدياته كثيرة وكثيرة وتحتاج لفاعلية فى تطبيق الضوابط الخاصة بالمواجهة، خاصة فى الأيام التى ترتبط بأذهان المصريين بتجمعات سنوية، وعلى رأسها يوم شم النسيم، الذي يوافق العشرين من الشهر الجاري، وبالتالي ستكون هناك العديد من المساعي لعمل تجمعات كثيرة بمختلف الأماكن فى إطار خروجات المواطنين التى تستوجب التنسيق والدراسة من الآن للتوعية بشأنها وعدم المشاركة أو الخروج فيها حرصا على صحة وسلامة جموع المواطنين.

وأضاف أنه قد يكون حظر التنقل والتحرك الكامل في هذا اليوم هو الحل الأنسب لعدم  خروج المواطنين وعمل تجمعات مرتبطة بأذهان الكثير بأنها فى إطار التنزه والفسحة، والعادات الخاصة بأكلات الفسيخ والرنجة، وبالتالي لابد من تنسيق ودراسة لهذه اليوم من قبل الجهات المعنية والتوعية بتحديات منذ اليوم وحتى الوصول إلى يوم شم النسيم ووضع أطروحات حظر التنقل الكامل فى هذا الصدد.
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