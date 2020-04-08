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رياضة

فرج عامر يشكر حمادة صدقي وأحمد ناجي على تبرعهما لنادى سموحة... شاهد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:15 ص
فرج عامر
فرج عامر
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سيد احمد
نشر المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة تغريدة من خلال حساله الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " يشكر الكابتن  حمادة صدقي والكابتن احمد ناجي علي تبرعهم للنادي .


وكتب فرج عامر " الكابتن حمادة صدقي والكابتن احمد ناجي منورين نادي سموحة وشكرتهم علي تبرعهم للنادي " . 


 ويذكر ان كشف حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فرج عامر رئيس النادي، كان رافضًا لفكرة تخفيض عقود الجهاز الفني للفريق الأزرق.

وقال صدقي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "عرضت تخفيض راتبي بنسبة 50% والجهاز المعاون بنسبة 25%، في ظل الظروف الحالية وتعليق النشاط، فرج عامر كان يرفض بشدة لكننا صممنا على موقفنا".

وتابع: "لاعبو سموحة حصلوا على مستحقاتهم حتى شهر فبراير الماضية ولهم مستحقات بنسبة 15% في شهر مايو، وقتها سنرى ما موقف مستحقاتهم، لكنهم يريدون أن يفعلوا شيئًا لدعم النادي في الظروف الحالية".

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