فرج عامر يشكر حمادة صدقي وأحمد ناجي على تبرعهما لنادى سموحة... شاهد

وكتب فرج عامر " الكابتن حمادة صدقي والكابتن احمد ناجي منورين نادي سموحة وشكرتهم علي تبرعهم للنادي " .

ويذكر ان كشف حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن فرج عامر رئيس النادي، كان رافضًا لفكرة تخفيض عقود الجهاز الفني للفريق الأزرق.





وقال صدقي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "عرضت تخفيض راتبي بنسبة 50% والجهاز المعاون بنسبة 25%، في ظل الظروف الحالية وتعليق النشاط، فرج عامر كان يرفض بشدة لكننا صممنا على موقفنا".



