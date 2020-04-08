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محافظات

شاهد.. محافظة القاهرة تنقل أثاث سكان المباني المخالفة بترعة الطوارئ قبل إزالتها

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:13 ص
.محافظة القاهرة تنقل
.محافظة القاهرة تنقل أثاث سكان المباني المخالفة
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عبد العزيز جمال - أحمد بيسو


ساعدت سيارت ومعدات هيئة نظافة وتجميل القاهرة في نقل أثاث أصحاب المباني المخالفة بترعة الطوارئ في السلام ، وذلد قبل إزالتها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ودفعت مديرية أمن القاهرة بضباط وعساكر من الأمن المركزي والعمليات الخاصة، لبدء حملة إزالة العقارات والمباني المخالفة بمنطقة ترعة الطوارئ بالسلام.

وتقوم محافظة القاهرة اليوم الأربعاء بازالة المباني العشوائية بترعة الطوارئ بالسلام وذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها بالأمس خلال تفقده معدات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا.

وعبر الرئيس عن استياءه من التعديات على أملاك الدولة والمباني العشوائية بالمنطقة قائلا أن اعمال مواجهة فيروس كورونا لن تثني الدولة عن الأبنية المخالفة.

وتعمل محافظة القاهرة الفترة الحالية على تطوير«محور ترعة الطوائ» في حي السلام أول.


ويعد أحد أهم المشروعات التي تعمل على ربط بين طريق جسر السويس وطريق بلبيس الصحراوي، بطول 13.5 كيلو.


وتم أعمال ردم الرشاح واستحداث المحور بعرض 100 متر يربط ما بين عين شمس ومدينة السلام موازيًا لمحور جسر السويس.


وأكد المحافظ أنه تم أعمال حصر لكافة الحجرات المقامة بمعرفة المواطنين على حرم ترعة الطوارئ وهى أملاك دولة وتم إخلاء السكان تمهيدًا لنقلهم بمشروع أهالينا.
شاهد.. محافظة القاهرة تنقل أثاث سكان المباني المخالفة بترعة الطوارئ قبل إزالتها
شاهد.. محافظة القاهرة تنقل أثاث سكان المباني المخالفة بترعة الطوارئ قبل إزالتها
شاهد.. محافظة القاهرة تنقل أثاث سكان المباني المخالفة بترعة الطوارئ قبل إزالتها
شاهد.. محافظة القاهرة تنقل أثاث سكان المباني المخالفة بترعة الطوارئ قبل إزالتها
شاهد.. محافظة القاهرة تنقل أثاث سكان المباني المخالفة بترعة الطوارئ قبل إزالتها
شاهد.. محافظة القاهرة تنقل أثاث سكان المباني المخالفة بترعة الطوارئ قبل إزالتها
شاهد.. محافظة القاهرة تنقل أثاث سكان المباني المخالفة بترعة الطوارئ قبل إزالتها
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