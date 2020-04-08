إزالة مخالفات بناء وتعديات على أرض زراعية في أسيوط









قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف خاصة على الأرض الزراعية.

مشيرًا إلى استمرار تنفيذ حملات لإزالة تلك التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقطع الطريق أمام المستغلين لظروف تركيز الدولة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لتحقيق مكاسب مادية وتربح من تلك الأزمة.

مؤكدًا على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وتحرير محاضر للمخالفين "جنح طوارئ" واحالتها للنيابة العسكرية فورًا في ظل تطبيق قانون الطوارئ.

فيما ترأس المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء بحي شرق أسيوط وقرى مركز الفتح بمشاركة أيمن محروس رئيس حي غرب ونبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح ومسئولي الاشغالات وأملاك الدولة والحملة الميكانيكية والجمعية الزراعية وحماية النيل والأراضي الزراعية وبالتنسيق مع قوات الأمن حيث تم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض مخالفات البناء والتعدي على الاراض الزراعية.