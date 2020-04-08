حملات لتطهير ورش المنشآت والمرافق بأسيوط للحماية من فيروس كورونا





واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط حملات التطهير لكافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وقصور الثقافة والمنشآت التعليمية ودور العبادة ومحطات السكة الحديد والمواقف وكافة المرافق .ت





وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

حيث ترأس نائب المحافظ الحملات التي يتم شنها بحي شرق وحي غرب وقرى مركز أسيوط ، وترأس السكرتير العام حملات مراكز الجنوب ، والسكرتير العام المساعد حملات مراكز الشمال ؛ وذلك للتأكيد والتشديد والإشراف على تنفيذ الحملات المقررة لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بالتنسيق مع كافة الجهات للحماية من فيروس كورونا المستجد كما شملت الحملات تطهير وتعقيم قصور الثقافة والمكتبات بجميع قرى ومراكز المحافظة .

كما ترأس محمد بشير رئيس حى غرب أسيوط حملة مكبرة لتطهير الكنيسة الإنجيلية الأولى ومطرانية الأقباط الارثوذكس بحي غرب بمشاركة قسم الإشغالات ومسئولي الازمات كما ترأس أيمن محروس رئيس حي شرق حملة تطهير لشوارع وميادين الحي وفي أبنوب ترأس تاج أبوسداح حملة تطهير للمرافق والمنشآت بمشاركة جهاز إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة على أن يتم استكمال الحملات لكافة مرافق المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة .

وأوضح المحافظ أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين إنه عند الشعور بأي أعرض كإرتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخري يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.