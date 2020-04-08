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أخبار العالم

الكويت تسجل 112 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:20 ص
الكويت تسجل 112 إصابة
الكويت تسجل 112 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت الكويت اليوم الأربعاء، تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا قد وصل إلى 855 إصابة بعد تأكيد 112 إصابة جديدة.

واوضحت الصحة الكويتية أنهمن بين الحالات الجديدة 105 إصابة بالمخالطة.

 وأضافت الصحة الكويتية أن 21 إصابة بالفيروس التاجي تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، وتيرة الإصابات تتسارع في منطقة اقليم شرق المتوسط، مع تسارع وتيرة الابحاث والتجارب للوصول إلى العلاج الناجح، وتتسابق نحو 20 شركة عالمية للبحث عن لقاح مناسب، مشيرًا إلى شفاء نحو 30 ألف حالة في الإقليم ذاته.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن اليوم الأربعاء شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 111 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح عبر تويتر: «تم بحمد الله شفاء 6 حالات، ليصبح عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد 111 حالة».
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