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محافظات

شاهد.. الشرطة النسائية تشارك في تأمين حملة إزالات ترعة الطوارئ

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:22 ص
شرطة النسائية تشارك
شرطة النسائية تشارك في تأمين حملة إزالات ترعة الطوارئ
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عبد العزيز جمال - أحمد بيسو

شاركت عناصر الشرطة النسائية في تامين حملة الإزالة المكبرة التي اطلقتها محافظة القاهرة بمنطقة ترعة الطوارئ بالسلام.

ودفعت مديرية أمن القاهرة بضباط وعساكر من الأمن المركزي والعمليات الخاصة، لبدء حملة إزالة العقارات والمباني المخالفة بمنطقة ترعة الطوارئ بالسلام.

وساعدت سيارت ومعدات هيئة نظافة وتجميل القاهرة في نقل أثاث أصحاب المباني المخالفة بترعة الطوارئ في السلام ، وذلك قبل إزالتها بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقوم محافظة القاهرة اليوم الأربعاء بازالة المباني العشوائية بترعة الطوارئ بالسلام وذلك بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها بالأمس خلال تفقده معدات القوات المسلحة لمواجهة فيروس كورونا.

وعبر الرئيس عن استياءه من التعديات على أملاك الدولة والمباني العشوائية بالمنطقة قائلا أن اعمال مواجهة فيروس كورونا لن تثني الدولة عن الأبنية المخالفة.

وتعمل محافظة القاهرة الفترة الحالية على تطوير«محور ترعة الطوائ» في حي السلام أول.

ويعد أحد أهم المشروعات التي تعمل على ربط بين طريق جسر السويس وطريق بلبيس الصحراوي، بطول 13.5 كيلو.

وتم أعمال ردم الرشاح واستحداث المحور بعرض 100 متر يربط ما بين عين شمس ومدينة السلام موازيًا لمحور جسر السويس.

وأكد المحافظ أنه تم أعمال حصر لكافة الحجرات المقامة بمعرفة المواطنين على حرم ترعة الطوارئ وهى أملاك دولة وتم إخلاء السكان تمهيدًا لنقلهم بمشروع أهالينا.

شاهد.. الشرطة النسائية تشارك في تأمين حملة إزالات ترعة الطوارئ
شاهد.. الشرطة النسائية تشارك في تأمين حملة إزالات ترعة الطوارئ
شاهد.. الشرطة النسائية تشارك في تأمين حملة إزالات ترعة الطوارئ
شاهد.. الشرطة النسائية تشارك في تأمين حملة إزالات ترعة الطوارئ
شاهد.. الشرطة النسائية تشارك في تأمين حملة إزالات ترعة الطوارئ
شاهد.. الشرطة النسائية تشارك في تأمين حملة إزالات ترعة الطوارئ
شاهد.. الشرطة النسائية تشارك في تأمين حملة إزالات ترعة الطوارئ
شاهد.. الشرطة النسائية تشارك في تأمين حملة إزالات ترعة الطوارئ
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