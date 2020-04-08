انتظام العميل.. شاهد أبرز تيسيرات دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر

قال الدكتور أحمد حسين، المشرف على الإدارة المركزية للتمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة أصدرت حزمة قرارات تدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، ومنها تخفيض قيمة أقساط عملاء التمويل متناهى الصغر، لافتًا إلى تأجيل 50% من الأقساط المستحقة على كل عميل متضرر منذ شهر مارس الماضى، وذلك بشرط أن يكون العميل منتظما فى السداد.





وأضاف الدكتور أحمد حسين، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أنه سيتم تسديد الجزء المؤجل حتى بعد 10 أشهر على حسب مدى السداد الخاصة بالعميل، مؤكدًا أنه سيكون هناك تكلفة بسيطة مضافة على نسبة التأجيل.





وأوضح أن التيسيرات تتلخص في تأجيل أو ترحيل أقساط شهري مارس وأبريل لعملاء المشروعات متناهية الصغر حتى نهاية جدول سداد الأقساط، فمن يدفع الأقساط 4 مرات شهريا سيستفاد من تأجيل 50% منها على الأقل حتى نهاية جدول السداد المستحق، وذلك لتخفيف العبء على كاهل العملاء عقب عودة النشاط حتى لا يكون العميل محملا بأعباء إضافية مطالب بسدادها.





وأكد أنه يجب على العميل تقديم طلب عند الجهة المختصة لترحيل أي أقساط خاصة به، لأنه يوجد عملاء يعملون حتى وقتنا هذا ولا يريدون تحمل أعباء إضافية، كذلك تقديم مجموعة من المزايا الأخرى وهي من يقوم بسداد الأقساط عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني سوف يعفى من مصاريف الدفع الإلكتروني، ومن كان في استطاعته سداد الأقساط مبكرًا سوف يتم إعفاؤه من عمولة السداد المعجل لتكون 0%.





وأشار إلى أن من يقوم بدفع أقساط التمويل الخاصة به كاملة من حقه تجديد القرض مرة أخرى ويحصل على تخفيض كبير في قيمة المصاريف الإدارية التمويلية، موضحًا أن جهات التمويل ستساهم في تحمل عبء قيمة أقساط التأمين لمشروعات المتناهية الصغر، لحماية أصحاب المشروعات من مخاطر الوفاة أو العجز المستديم.





