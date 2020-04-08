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شاهد.. فبركة إعلام الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات حول الأوضاع في مصر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:55 ص
جماعة الإخوان المسلمين
جماعة الإخوان المسلمين
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هاجر إبراهيم

قالت تقى النجار، الباحثة فى المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن مصر تواجه فيروسا مسموما مثل كورونا يطلق عليه جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنه عند النظر لمنطلقات حركة الجماعة فهو يتحرك فى إطار عنصرى.


وأضافت تقى النجار، خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن لديهم شيئا يطلق عليه فقه التمكين، الذى يقوم بالسيطرة على الفرد والأسرة والمجتمع والحكومة حتى يحقق الخلافة، بالإضافة إلى التغلغل فى الأجهزة الإدارية للدولة واستقطاب عدد من الأفراد والسيطرة على النقابات والمدارس.


وأشارت إلى أن جماعة الإخوان المسلمين انتهت عند ثورة 30 يونيو، لافتة إلى أنهم قاموا بالدخول فى مصطلح جديد يطلق عليه فقه الاستضعاف والذى يحدث الآن، متابعة أن الغرض منه هدم الجبهة الداخلية وتفتيت الثقة بين الشعب والحكومة.


وأفادت بأن جماعة الإخوان المسلمين يقوموا بالعمل المسلح، حيث شهدت مصر بعد ثورة 30 يونيو 222 عملية إرهابية على يد الإخوان المسلمون عام 20117.


وأكدت أنه بفضل الجيش المصري عام 2019 لم يكن يوجد إلا عملية إرهابية واحدة وكانت عملية معهد الأورام، مشيرة إلى أنها استهدفت مرضى، بالإضافة إلى الإعلام الإخوانى المحرض والذى يستهدف فقط الشائعات، لافتة إلى أنها تستهدف ثقة المواطن فى الدولة عن طريق خلق حالة من الرأى العام المضاد أو تعكير المزاج العام بها.


كما أكدت أن الشائعات التى يطلقها جماعة الإخوان تنشر حالة من الخوف والفزع، مشيرة إلى أن أى تنظيم إرهابي باختلاف أهدافه يستغل انتشار الكوراث الطبيعية والأوبئة والأمراض لاستمرار فكره بالمجتمع، حيث إنهم أخذوا اتجاهين وهما اتجاه القنوات الإعلامية المحرضة ومهاجمة الدولة المصرية وتشويه وزارة الصحة والأطباء والإعلان عن أعداد مصابة غير حقيقية.
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