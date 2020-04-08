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تعليم

عميد كلية هندسة بجامعة السويس: نشر جميع المحاضرات التعليمية على الموقع الإلكتروني

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:53 م
طلاب جامعة السويس
طلاب جامعة السويس
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حسن غنيمة
صرح الدكتور أشرف حنيجل، عميد كلية الهندسة المدنية بجامعة السويس، بأن الكلية قامت بنشر جميع المحاضرات التعليمية لجميع المواد بالكامل على الموقع الإلكترونى الخاص بالكلية، والذى تم الإعلان عنه من خلال الصفحة الرسمية لجامعة السويس على مواقع التواصل الاجتماعى.


وأضاف الدكتور أشرف حنيجل أن الكلية تضم فرقة إعدادى والفرقة الأولى بالكلية، واستفاد من وضع المحاضرات على الموقع الإلكترونى على شبكة الإنترنت 400 طالب وطالبة مقيدون بالفرقتى.


وأوضح أن كل عضو هيئة تدريس قام بإعداد المقرر الخاص به في صورة بور بوينت، وإضافة شرح تفصيلي صوتي للمقرر المعروض في صورة بور بوينت، ويتم ذلك من خلال أحد برامج الوسائط التعليمية المتاحة، كما قام بالفعل العديد من أعضاء هيئة التدريس بعرض محاضراتهم بصورة تفاعلية مع الطلاب.


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