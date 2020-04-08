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فى زمن الكورونا.. النصائح والشروط اللازمة لشراء أكل آمن.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة بسمة سليمان، مفتش بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن هناك فئات حساسة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وهم كبار السن والأطفال والسيدات الحوامل، لافتة إلى أنه يجب الابتعاد تمامًا عن تناول الطعام المشكوك فى نظافته خاصة خلال طلب الطعام من المحلات أو المطاعم.

وأضاف الدكتورة بسمة سليمان، خلال حديثها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أنه يجب طلب الطعام من مطاعم ذات سمعة طيبة خاصة فى النظافة، مشيرة إلى أن سلامة الغذاء خارج المنزل معتمدة على الوقت والحرارة، مؤكدة أن البكتيريا تبدأ التكاثر على الطعام بعد مرور ساعتين من إعداده.

وتابعت أنه يجب توصيل الطعام داخل الصندوق الحرارى لكى يحتفظ الطعام بحرارته، بالإضافة إلى أنه لو كان مظهر الأكل أو ريحته متغيرة يجب عدم تناوله.

وأشارت إلى أن الأخطر هو تلوث الطعام بطريقة غير معروفة ولا تظهر، منها تلوث الطعام وإصابة متناول الطعام بفيروس a.

وأكدت أن فيروس كورونا لا ينتقل عن طريق الطعام نهائيًا، موضحة أن الفيروس ينتقل عن طريق الاستنشاق أو اللمس، مشددة على ضرورة ارتداء قفازات خلال تناول الطعام من الخارج والتخلص منه بطريقة آمنة وغسل اليدين جيدًا بعدها، لأنه من الممكن أن يحتوى الغلاف على فيروس كورونا.
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