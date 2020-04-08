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أخبار العالم

الهلال الأحمر العراقي يعلن وصول بعثة طبية من الصليب الأحمر الصيني

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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أ ش أ
  
أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، اليوم الأربعاء،عن وصول بعثة طبية ثانية من الصليب الأحمر الصيني إلى العراق على متن طائرة تابعة للقوة الجوية العراقية.
وأوضحت في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية أن الدفعة تتضمن معدات حماية شخصية للعاملين في المؤسسات الصحية ، و بدلات حماية وكمامات وأقنعة حماية طبية، فضلًا عن جهاز لكشف حالات الإصابات الرئوية وادوية صينية .
وقالت الجمعية إن المساعدات الطبية التي تصل من الصين هي جزء من تعاون مسبق بين الصليب الأحمر الصيني والهلال الأحمر العراقي يتضمن دفعات أخرى ستصل لاحقا وستسلم جميعها إلى وزارة الصحة،مضيفة أن بعثة ثانية من خبراء الصليب الأحمر الصيني ستصل لاحقا لمساندة كوادر الهلال الأحمر العراقي والكوادر الصحية في تعزيزات قدراتهم على مواجهة كورونا ستلتحق بالبعثة الاولى المتواجدة حاليا في العراق .
ش ي م/س.ع
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