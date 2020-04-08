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رياضة

اليوم.. نائب رئيس اتحاد الكرة يشارك في ورشة العمل الخاصة بتطوير المدربين بجامعة أسيوط

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:59 م
صدى البلد
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يسرى غازى
يحل فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة ضيفا على ورشة العمل المقرر انعقادها فى إحدى الكليات التابعة الى جامعة أسيوط.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أسندت الى الدكتور جمال محمد على مهام الإشراف على منتخب مصر للناشئين الذى يقوده فنيا ربيع ياسين.

ويشارك الدكتور جمال محمد على المدير الفني لمنتخب مصر السابق للناشئين ونائب رئيس الاتحاد بشكل مستمر فى ورش العمل الخاصة بتطوير المدربين خاصة فى مناطق وجامعات الصعيد.

ومن المقرر ان يلقى الدكتور جمال محمد على نائب الجبلاية محاضرة على هامش ورشة العمل التى تجريها إحدى الكليات فى جامعة أسيوط والخاصة بتطوير المدربين تحت عنوان المبادئ الهجومية.

يذكر أن الدكتور جمال محمد على تم تعيينه نائبا للجبلاية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضمن مجموعة العمل التي ضمت كل من عمرو الجنايني رءيسا للجنة الخماسية المؤقتة وعضوية محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله والدكتورة سحر عبدالحق.
اليوم.. نائب رئيس اتحاد الكرة يشارك في ورشة العمل الخاصة بتطوير المدربين بجامعة أسيوط
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