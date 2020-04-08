غلق وتشميع 6 محلات لمخالفتها قرارات الحكومة في بني سويف

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بني سويف من غلق وتشميع 6 محلات مخالفة لقرار مجلس الوزراء، وذلك وسط تأمين من قوات الشرطة ومسؤولي وقسم الإشغالات والبيئة والتراخيص والشؤون القانونية.

شملت الحملة المرور على العديد من المحال العامة والأنشطة التجارية لمتابعة والتأكد من الالتزام بقرارات الغلق.

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف،أشرف المحاسب محمد بكرى رئيس مركز ومدينة ناصر،على حملة مكبرة وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومنع الغش والاحتكار ، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.



