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أصل الحكاية

حضر فرح وعزاء.. مصاب بكورونا ينشر الفيروس في السعودية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:17 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
تسبب مواطن سعودي فى رفع حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، ورفع معدلاتها بعدما خالط عددا كبيرا من الأشخاص فى مناسبات وعزاء وزيارات كان قد قام بها.

وأوضحت إمارة منطقة نجران قبل قليل عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر،  أن أحد المصابين بفيروس كورونا تسبب برفع حالات الاشتباه بعد حضوره مناسبات وعزاء، ومواقع أخرى.

وقالت إمارة نجران في التغريدة: "بعد التقصي لأحد المصابين بكورونا، تسبب المصاب في رفع حالات الاشتباه؛ إذ حضر مناسبات عدة، منها مناسبة بين ٣١ شخصًا، ومجلس عزاء، وزار كثيرًا من المواقع، ولامسها؛ مشددة على ضرورة البقاء فى البيت والإلتزام بالتعليمات فالجميع مسؤول".

وأعلنت الصحة السعودية الثلاثاء تسجيل 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الإصابات في البلاد إلى 2752.

وكانت الوزارة أعلنت ليل الاثنين تسجيل 82 إصابة جديدة، وفي وقت سابق من نفس اليوم سجلت أيضًا 138 إصابة في المملكة 
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