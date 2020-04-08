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محافظات

الصديق قبل الطريق.. كورونا ينهي خصامًا استمر سنة بين اثنين بالأقصر

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 04:52 م
كورونا يصلح بين صديقين
كورونا يصلح بين صديقين بالاقصر
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شمس يونس

لرفع الروح المعنوية لمصابي فيروس كورونا بمستشفي اسنا التخصصي للعزل الصحي بالأقصر، يقوم المستشفي بكل السبل لادخال البهجة والترفيه والمحبة ورفع الروح المعنوية للمرضي وعلى اثر ذلك تم الصلح لاول مرة بين مصاب بفيروس كورونا داخل المستشفي واحد اصدقائه خارجه عن طريق ابن شقيق شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.


وتعود القصة الى ان مواطنا كان يسعي باى شكل ان يحصل على موافقه بزيارة احد المصابين داخل مستشفى العزل باسنا وكان الرد عليه من قبل الاطباء بان هذا غير مصرح بزيارة المرضى لمنع انتشار العدوى.


وقام المواطنون بالتواصل مع فضيلة الشيخ احمد محمد الطيب ابن شيق شيخ الازهر لمساعدته فى زيارة المريض وعند سؤال المواطن عن سبب الزيارة قال : " يامولانا قريبى وصديق عمرى بالعزل الصحى باسنا ، وحصل مشكله بينا من سنه ومن ساعتها متخاصمين ، ونفسى اشوفه وأسلم عليه واعرفه انى جنبه حتى لو حاخد الفيرس علشان اروح ليه واتحجر معاه ده صديق عمري وقريبى يامولانا ".


وعلى الفور قام " الطيب " بالتواصل مع الدكتور محمد بدوى وابلغ الدكتور بالرغبة فى توصيل رساله لأحد المرضي على لسان شخص آخر بينهما خصومه فرد الطبيب قائلا : " دى حاجه كويسه وتدعم فى رفع الروح المعنوية وعلى العموم الحاله بخير بفضل ربنا " وغاب  الطبيب فتره وجاء برساله قائلا :" الحاله بخير وبصحه جيده وبيبلغ سلامه للجميع وانه بخير وخاصة صديق عمره".

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