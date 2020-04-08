بعد فرض الحجر على المعتمدية.. تطهير وتعقيم 710 منشآت وشوارع بكرداسة وأبو النمرس وأطفيح بالجيزة

واصلت محافظة الجيزة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا.





وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تم الانتهاء من رش وتطهير وتعقيم 710 منشآت بمراكز ومدن كرداسة وأبو النمرس وأطفيح، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى.





وقال اللواء أحمد راشد إن المنشآت التى تم تطهيرها وتعقيمها شملت الأماكن الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعددًا من الشوارع الفرعية والمحلات والمنازل والأماكن العامة، وعددًا من مقار مكاتب البريد والبنوك والمساجد والكنائس، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدوله لمكافحة تفشي فيروس كورونا.





وأوضح محافظ الجيزة، أن مجهودات التطهير والتعقيم التى تمت شملت 365 منشأة بمدينة كرداسة و180 منشأة بمركز أبو النمرس و165 منشأة بمركز أطفيح، مشيرًا إلى أن مجهودات التطهير والتعقيم مستمرة بجميع قطاعات المحافظة وبمتابعة يومية حفاظا على سلامة المواطنين.





وكانت محافظة الجيزة، أعلنت فرض الحجر الصحي على قرية المعتمدية بمركز كرداسة، فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد وحرصًا على سلامة المواطنين بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة ولمدة أربعة عشر يومًا حفاظا عليهم وذويهم.





وأكدت محافظة الجيزة اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي القرية، وتشمل توصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وأيضًا ألبان أطفال للمنازل وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، فضلًا عن توفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مديريات "التموين – التضامن – الجمعيات الأهلية" لتوفير جميع السلع التموينية والخبز والخضراوات والفاكهة، وكذا توفير منافذ من سيارات شباب الخريجين واليوم الواحد بها جميع متطلباتهم، وسوف تعمل المحافظة وجميع أجهزتها على توفير أي متطلبات أخرى للقرية، وبما يلبى أي احتياجات للمواطنين فورًا.





كما كلف المحافظ كلا من مديرية الصحة ورئيس مدينة كرداسة بنشر سيارات لتعقيم وتطهير شوارع ومنازل القرية، وتقوم حاليا محافظة الجيزة بنشر سيارات تحمل مكبرات الصوت تجوب شوارع القرية لنشر التوعية الصحية اللازمة والتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية حتى الانتهاء من تلك المرحلة الاستثنائية.