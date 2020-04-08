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برلمان

نائب يطالب الحكومة بدراسة مقترح طرح سندات لحماية المصريين من فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 12:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إنه يؤيد مقترح طرح سندات لحماية المصريين من فيروس كورونا ، مشيرا إلى أننا فى مراحل النمو الاقتصادى ، وأى مقترحات تصب فى صالح الإقتصاد جيدة.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا كلنا يد واحدة شعب وحكومة وجيش و شرطة لمواجهة فيروس كورونا ، مطالبا بضرورة دراسة الحكومة لمقترح طرح سندات لحماية المصريين من فيروس كورونا واذا تم طرحه ستوافق عليه بنسبة 90 % لأنه يعتبر فى مصلحة مصر.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا نؤيد أى مقترحات تأتى فى صالح الإقتصاد المصرى ورفع مستوى معيشة المواطن المصرى، متوقعا أن تقوم الحكومة بدراسة المقترح لأنه فى النهاية يصب فى مصلحة الدولة والإقتصاد ومستوى معيشة الأفراد.

وكانت قد تقدمت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، بشأن سندات حماية الشعب المصري من فيروس كورونا ، وذلك لمساندة الدولة في هذه الظروف الحرجة التي يمر بها العالم بشكل عام والدولة المصرية بشكل خاص.

وتضمن المقترح  بحسب النائبة بسنت فهمي لـ"صدي البلد" بأن تقوم الحكومة بإصدار سندات بالجنيه المصري تباع بفائدة مقبوله تروج للمصريين لمساندة الدولة في هذه الظروف الحرجة كالتي أصدرت عند بداية العمل بمشروع حفر قناة السويس الجديدة. 

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، علي أن يخصص الدخل لمواجه كافة تبعات فيروس كورونا، وخاصة فى ظل التأكيد العملي علي نظم الحماية الاجتماعية والصحة والبطالة لتحقيق والاستقرار والسلم  الاجتماعي لشعب مصر العظيم.

وتمنت فهمي ضرورة أن يتم النظر بجدية من الحكومة تجاه هذا المقترح والذي سوف يلاقي قبول الشعب المصري كله الذي يتكاتف دائما عند الشدائد.
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