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اقتصاد

المصرف المتحد: مبادرات البنك المركزى تدعم المصانع والشركات والأفراد

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:26 م
المصرف المتحد
المصرف المتحد
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محمد يحيى
أشاد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد  بقرار البنك المركزي المصري الخاص بإلغاء القوائم السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي، والذي ينعكس ايجابيا على مسيرة التنمية الشاملة لمصر وفق رؤية 2030.

وأضاف "القاضي" في تصريحات له، أن هذا القرار يأتي استكمالا لرؤية رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري الاستثنائية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات الأمر الذي ينعكس ايجابيا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي .

وقال القاضي : على الصعيد الاقتصادي  القرار يهدف إلى فتح صفحة جديدة مع العملاء غير المنتظمين من أصحاب الشركات.  ومن ثم السماح لهم بالعودة مرة أخرى إلى محور النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.  مما له أثر كبير على رفع جودة المنتجات المصرية وبالتالي زيادة الصادرات.  فضلا عن  جذب استثمارات جديدة بالسوق خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الواعدة. 

علي الصعيد الاجتماعي ذكر القاضي إن  قرار المركزي جاء ليكون مؤشر جاد للتخفيف عن كاهل العملاء الجادين.  وبداية لتوفيق أوضاعها وسداد المستحقات عليهم.  وكذلك منحهم فرصة جديدة للحصول على تمويلات مع إلغاء القوائم السلبية ورفع الحظر عن التعامل مع العملاء غير المنتظمين.  

وأشار أشرف القاضي إلى أن الوقت مثالي للبنوك لاستكمال منظومة الدعم والمساندة للاقتصاد القومي من خلال التركيز على تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا المتناهية الصغر والشركات الناشئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات المركزي الفارقة في عمر الوطن.

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