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حوادث

ضبط 230 شخصا وتغريم 120 محلا خالفوا قرارات الحظر في القليوبية

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على 230 شخصا خرقوا حظر التجول في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد من خلال الدوريات المتحركة والأكمنة الثابتة التي شكلتها مديرية الأمن لمتابعة مدى التزام المواطنين بقرار حظر التجول.

فيما فرضت الأجهزة التنفيذية غرامات مالية على 120 محلا خالفت قرارات غلق المحلات بطوخ وكفر شكر وشبرا الخيمة.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه من الملاحظ وجود التزام تام بقرارات الحظر في جميع مدن وقرى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية لتطبيق قرار الحظر بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دوري في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم.

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