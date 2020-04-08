طلاب الجامعات يطالبون بالاكتفاء ببحث بديلا للامتحان.. تعرف على رد المسئولين

دشن عدد من طلاب الجامعات من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاكتفاء بعمل بحث مطلب جماعي ، والذي تصدر قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر تويتر لمطالبة وزير التعليم العالي بمطالبهم .





وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، أن قرار المجلس الأعلى للجامعات هو استكمال الدراسة عن طريق "الانترنت" باستخدام منظومة التعليم عن بعد، مشيرًا إلى أن العالم حاليا يستخدم التعليم عن بعد فى ظل الأحداث الحالية، كما أن هناك ما يتراوح بين الـ 70 إلى 75% من الطلاب المصريين يتواصلون حاليا من خلال استخدام التعليم عن بعد.





وتابع مطمئنا الطلاب: "متقلقوش بعد انتهاء الأزمة هنعوضكم تانى حتى لو عيدنا المواد تانى ليكو مع بداية السنة الجديدة سواء بدأ فى معاده أو لا".





ورصدت "صدى البلد" بعض مطالب الطلاب وعمداء الكليات حول منظومة التعليم عن بعد والامتحانات خلال الفترة المقبلة.









قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس ان الكلية مستعدة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الامتحانات عن طريق طريقة غير تقليدية منوها الي ان وزارة التعليم العالي تسعى دائما لمصلحة الطالب ولا يضار طالب ولكن يوجد عدة خطط بديلة لأي إجراء جديد والكلية مستعدة لهذا في أي وقت.





ومن جانبه قال الدكتور اسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس ان الكلية قامت برفع أكثر من 98%من المحاضرات وسط تفاعل كبير من الطلاب مضيفا أن الكلية مستعدة دائما لأي قرار يصدر من المجلس الأعلي للجامعات منوها ان يوجد خطط أساسية وأخرى بديلة وهي أن مواعيد الامتحانات ستجري في موعدها حسب قرار المجلس الأعلى للجامعات وهي 29 مايو 2020 ولكن نسعى دائما للحفاظ علي الطلاب ومصالحهم.





وأضاف محمود صلاح محمد طالب بكلية تجارة جامعة أسيوط نرجو من وزير التعليم العالي اتخاذ قرار الاكتفاء بعمل بحث للكليات النظرية للحفاظ علي سلامة الطلاب و في حالة تحسن الظروف ورجوع الجامعات يتم الاكتفاء بما تم دراسته حتي منتصف شهر مارس 15/3/2020.





وأضاف لابد من سرعة تنفيذ القرار لأن جميع الطلاب في حالة قلق مستمر وأيضا أولياء الأمور إذا تمت الامتحانات علي ما تم دراسته فقط، نطالب بـ تقييم المتبقي من المنهج بعمل بحث ويتم استبدالها بدرجات أعمال السنة بدلًا من إضافتها الي امتحانات آخر العام أو يتم ترحيل الأجزاء المتبقية من المواد الأساسية والمشروعات في كل قسم ودراستها بالترم الصيفي أو تأجيلها إلى السنة الجديدة منوها يمكن الاكتفاء بعمل بحث لكل مادة يحددها دكتور المادة ،ولكن بشروط كاملة ومعايير دقيقة لتطبيق مبدأ العدالة بين الطلاب لضمان وصول المحتوى العلمي إليهم.





وأضاف طارق نصر طالب جامعي يجب الاكتفاء بعمل بحث بشروط يحددها دكتور المادة ،ولكن بشروط كاملة ومعايير دقيقة لتطبيق مبدأ العدالة بين الطلاب لضمان وصول المحتوى العلمي إليهم ومراعاة الظروف طريقة التعلم عن بعد التي لا تتيح للكثير من الطلاب .





ومن جانبه قال قال محمد خالد طالب بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس: إن كل شئ حدث في فترة قليلة جدا لذلك لم يكون استعداد بالشكل الكافي غير ذلك إن الدكاترة غير مؤهلين للتعامل مع عملية التعلم عن بعد بالإضافة لعدم امكانية الوصول الي الانترنت لجميع الزملاء لذلك نطلب بتفعيل قناة علي النايل سات لبث المحاضرات من خلالها منوها أننا معا ضد فيروس كورونا ونحترم جميع قرارات الدولة والجامعة وأن جميع القرارات التي اتخذتها المجلس الأعلى للجماعات تصب في مصلحة الطالب.





قال محمد أحمد حسين طالب بكلية تجارة جامعة بني سويف نطالب وزير التعليم العالي تأخد قرارات بشأن الامتحانات ونكتفي بعمل بحث.



وأشار إلى أن شبكة الإنترنت في مصر لا تساعد الأستاذ أو الطالب أن يتوصلوا بالشكل المناسب، مشيرا إلى أن الجامعات غير مؤهلة حاليا لعملية التعليم عن بعد، بالإضافة إلى أغلب أعضاء التدريس غير مؤهلين وكذلك الطلاب لذلك، موضحًا أن الظروف غير العادية التي نمر بها تجعلنا نقبل بذلك منوها مطالبة المجلس الاعلي للجامعات الاكتفاء بعمل بحث اما بالنسبة الي للكليات العملية يتم استبداله بمشروع فردي أو بحث علمي علي أن تتوفر المهارات الأساسية التي تعين الطالب أن يقوم بنفسه بالعمل في المعامل أو المستشفيات أو موقع العمل أو غيره إلى إجازة الصيف أو يتم دراستها من خلال سنة الامتياز وما يليها بامتحان مزاولة المهنة، أو بعد انتهاء الأزمة.







