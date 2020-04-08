بدء عروض "أهلا رمضان" داخل السلاسل التجارية الأسبوع المقبل وتخفيضات 15%

صرح الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ، بأنه سيتم بداية من الأسبوع المقبل عروض "أهلا رمضان" داخل السلاسل التجارية وتخفيضات تتراوح بين 10 و 15 % على السلع ، استعدادا لاستقبال شهر رمضان.





وأضاف في تصريحات له اليوم أنه تم الاتفاق مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية وكبار المصنعين والمستوردين والتجار والسلاسل التجارية علي تقديم عروض التخفيضات التي استمرت خلال السنوات الماضية تحت اسم "معارض أهلا رمضان" مشيرا إلي أن التخفيضات هذا العام ستستمر في المتوسط بين 10 الي 15 % لمعظم السلع وستتجاوز التخفيضات علي بعض السلع تلك النسبة مثل الأعوام السابقة .





وأكد أن هناك تكاملا بين القطاعين العام والخاص لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة ، وأوضح أن تكثيف كافة الجهود لتوفير أكبر كم ممكن من السلع الأساسية خلال الأسابيع الماضية لم ينجح فقط في توفير تلك المنتجات في كافة أنحاء الجمهورية ،وإنما حقق سيطرة كبيرة علي معدلات الأسعار القياسية والتي تراجعت منذ منتصف الشهر السابق .





وأضاف علاء عز أن مصانع السلع الإستراتيجية لم تتوقف عن العمل خلال تنفيذ أيا من التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للسيطرة علي فيروس كورونا وإنما تم تكثيف العمل في تلك المصانع مع اتباع بروتوكول صحى بتوزيع العمالة على ورديات والتناوب في العمل على مدار الأربع وعشرون ساعة لتفادي تزاحم العمال ، موضحا أن المقصود بالسلع الإستراتيجية كافة السلع المرتبطة بالحياة اليومية والاحتياجات اليومية للمواطن وليس فقط السلع الغذائية ، كما تم السماح بتحرك اتوبيسات العمال أثناء ساعات الحظر وضمان انسياب وصول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتدفق المنتجات 24 ساعة للأسواق، كما تم توفير التمويل الميسر لزيادة رأس المال العامل لتلك المصانع وزيادة المخزون من السلع تامة الصنع ومستلزمات الإنتاج ليتجاوز 5 أشهر .





وأشار إلى أن التعاون بين كافة القطاعات الاقتصادية أثمر عن عدة قرارات وإجراءات اتخذتها الدولة لضمان انسياب السلع كان منها هي السماح بتحرك الشاحنات محملة وفارغة طوال 24 ساعة والسماح لكافة العاملين بالجهات المعنية بسلاسل الإمداد السلعي بالتحرك أثناء ساعات حظر التجوال مثل العاملين بالمخابز والموانئ ومحال البقالة والسوبر ماركت وما فى حكمها وفتح كافة محال السلع الغذائية يومى الجمعة والسبت متضمنة الخضر والفاكهة ، والألبان والجزارة والدواجن والاسماك .



