AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بدء عروض "أهلا رمضان" داخل السلاسل التجارية الأسبوع المقبل وتخفيضات 15%

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:21 م
أهلا رمضان
أهلا رمضان
Advertisements
ولاء عبد الكريم
 صرح الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ، بأنه سيتم بداية من الأسبوع المقبل عروض "أهلا رمضان" داخل السلاسل التجارية وتخفيضات تتراوح بين 10 و 15 % على السلع ، استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

وأضاف في تصريحات له اليوم أنه تم الاتفاق مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية وكبار المصنعين والمستوردين والتجار والسلاسل التجارية علي تقديم عروض التخفيضات التي استمرت خلال السنوات الماضية تحت اسم "معارض أهلا رمضان" مشيرا إلي أن التخفيضات هذا العام ستستمر في المتوسط بين 10 الي 15 % لمعظم السلع وستتجاوز التخفيضات علي بعض السلع تلك النسبة مثل الأعوام السابقة .

وأكد أن هناك تكاملا بين القطاعين العام والخاص لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية في ظل الظروف الراهنة ، وأوضح أن تكثيف كافة الجهود لتوفير أكبر كم ممكن من السلع الأساسية خلال الأسابيع الماضية لم ينجح فقط في توفير تلك المنتجات في كافة أنحاء الجمهورية ،وإنما حقق سيطرة كبيرة علي معدلات الأسعار القياسية والتي تراجعت منذ منتصف الشهر السابق .

وأضاف علاء عز أن مصانع السلع الإستراتيجية لم تتوقف عن العمل خلال تنفيذ أيا من التدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للسيطرة علي فيروس كورونا وإنما تم تكثيف العمل في تلك المصانع مع اتباع بروتوكول صحى بتوزيع العمالة على ورديات والتناوب في العمل على مدار الأربع وعشرون ساعة لتفادي تزاحم العمال ، موضحا أن المقصود بالسلع الإستراتيجية كافة السلع المرتبطة بالحياة اليومية والاحتياجات اليومية للمواطن وليس فقط السلع الغذائية ، كما تم السماح بتحرك اتوبيسات العمال أثناء ساعات الحظر وضمان انسياب وصول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتدفق المنتجات 24 ساعة للأسواق، كما تم توفير التمويل الميسر لزيادة رأس المال العامل لتلك المصانع وزيادة المخزون من السلع تامة الصنع ومستلزمات الإنتاج ليتجاوز 5 أشهر .

وأشار إلى أن التعاون بين كافة القطاعات الاقتصادية أثمر عن عدة قرارات وإجراءات اتخذتها الدولة لضمان انسياب السلع كان منها هي السماح بتحرك الشاحنات محملة وفارغة طوال 24 ساعة والسماح لكافة العاملين بالجهات المعنية بسلاسل الإمداد السلعي بالتحرك أثناء ساعات حظر التجوال مثل العاملين بالمخابز والموانئ ومحال البقالة والسوبر ماركت وما فى حكمها وفتح كافة محال السلع الغذائية يومى الجمعة والسبت متضمنة الخضر والفاكهة ، والألبان والجزارة والدواجن والاسماك .

أما لضمان توافر السلع المستوردة ومستلزمات الانتاج تقررعمل كافة الهيئات بالموانئ علي مدار اليوم وتعديل إجراءات الإفراج عن السلع والسماح بالاستيراد بصور المستندات غير الموثقة نظرا لإغلاق العديد من الغرف والقنصليات وتوقف الطيران كما تم تفعيل الشحن الجوى للادوية لتعويض توقف الطيران التجارى بالاضافة الي حظر تصدير بعض السلع التى يحتاجها السوق المصرى مثل الكحول والبقوليات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادًا لـ رمضان.. الغرف التجارية تعقد اجتماعا مع أصحاب السلاسل الكبرى

وزير التموين يبحث استعدادات استقبال شهر رمضان مع الموردين والمنتجين للسلع الغذائية

التموين: انطلاق معارض أهلا رمضان أبريل المقبل

التموين: انطلاق معارض أهلا رمضان الشهر المقبل

اتحاد الغرف التجارية يشيد بإدارة الحكومة لأزمة سوء الأحوال الجوية

غرفة الإسكندرية التجارية : وقف الإجراءات التى تقلل الاستيراد ضرورة

ترشيحاتنا

صباح الأمل.. لطيفة تبهر متابعيها بإطلالة رياضية من المنزل

رئيس الوزراء يعلن موقف حظر التجوال بعد قليل

استقالة وزير البحرية الأمريكي وفضيحة حاملة الطائرات الموبوءة بـ كورونا.. التفاصيل كاملة

نجم برشلونة يحتفل برفع الأذان في إسبانيا بعد أكثر من 500 سنة

بالتفاصيل .. ننشر قرارات رئيس الوزراء بشأن حظر التجول وغلق المحال

أخبار الرياضة | إعلان ليفربول بطلًا للدوري.. أسطورة الأهلي يوجه رسالة شكر لـ مرتضى منصور على الهواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الموضة وأنيقة.. شاهد أبرز إطلالات هند عبد الحليم فى عيد ميلادها

قبل شهر رمضان .. طريقة تخزين الثوم في موسمه

رغم الحظر وأزمة كورونا.. سيدة عمرها 101 عام تهرب من دار مسنين لسبب مؤثر