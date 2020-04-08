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حوادث

السيطرة على حريق في 3 منازل بسوهاج وإصابة عامل ووالدته

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 03:10 م
صدى البلد
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خالد رياض

تمكنت قوات الحماية المدنية في سوهاج، من السيطرة على حريق اندلع في 3 منازل بقرية الزراة دائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج، وتم نقل المصابين لمستشفي المنشأة المركزي، وأخطرت النيابة لعامة.


وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق في 3 منازل بقرية الزارة، وانتقل مأمور وضبط مباحث مركز المنشأة وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.


وتبين اندلاع الحريق في منازل كل من مختار إبراهيم عبد العال، وعيسي احمد علي، واحمد عبد الباسط، ونتج عن الواقعة إصابة كل من "أحمد عبد الباسط عبد العال، 36 عاما مصابا بحروق باليدين والساقين من الدرجة الثانية، ووالدته "ابتسام.ي.م"، ٥٠ عامًا مصابة بحروق بنسبة ٧٥% من الدرجة الثانية. 


وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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