تعرف على مناطق ضخ مياه الشرب في البحر الأحمر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر ، عن مناطق ضخ المياه بمدينة الغردقة اليوم الأربعاء ، طبقا لجدول مناطق ضخ المياه .





وكشفت الشركة فى بيان لها صباح اليوم، أنه سيتم ضخ المياه لمناطق، حفر الباطن الجديد، و منطقة حفر الباطن القديم، ومنطقة التقوي، ومنطقة الزهراء، و السلام، وخط السلخانه، ومنطقة الزراعة، ومجاهد، كذلك سيتم ضخ المياه اليوم بمنطقة أبو العباس، وشارع شيري، و منطقة شارع المدارس بجوار مسجد الإسراء والمعراج.





وأكدت الشركة فى بيانها أنه فى حالة وجود تعديلات سيتم الإعلان عنها من خلال بيان عبر الصفحة الرسمية للشركة، وطالبت المواطنين بأنه فى حالة الاستفسار عن مواعيد ضخ المياه تحديدا الاتصال على أرقام الخط الساخن والواتس آب whatsapp المخصصة للشركة.





كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أعلنت اليوم، الانتهاء من صيانة خط مياه الكريمات والذى تعرض للكسر المفاجئ فى الكيلو 25 الكريمات _ الزعفرانه مما أدى الى توقف ضخ المياه بشكل مؤقت لمدينتى الغردقة وغارب.





من جانبه قال المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، إنه تمت إعادة ضخ المياه فى الخط بكامل طاقتها. مشيرا إلى أن فرق الصيانة استمرت فى العمل طوال 24 ساعة لحين الانتهاء من صيانة الخط وإعادة ضخ المياه مره أخرى لتأمين وصول المياه للمواطنين.





وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، الاثنين الماضي، عن تعرض خط مياه الكريمات لكسر مفاجئ، وتحديدا بمنطقة الكيلو 25 طريق الكريمات _ الزعفرانة ، مما أدى الى توقف ضخ المياه بشكل مؤقت عن مدن رأس غارب والغردقة.





وأكدت الشركة فى بيان لها أن فرق الصيانة بالشركة تجرى إصلاح الكسر لإعادة ضخ المياه لمدن رأس غارب والغردقة، وتناشد الشركة المواطنين ترشيد استهلاك المياه لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، وإعادة ضخ المياه مره أخرى بكامل طاقتها على خط المياه الرئيسى.





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