لدعم المتضررين من كورونا..الأورمان توزع مساعدات عينية عاجلة في الأقصر

أعلنت جمعية الأورمان أنها بدأت بشكل فعلي وعاجل وسريع وبالتعاون مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة في توزيع مساعدات عينية لشرائح المتضررين من انتشار فيروس كورونا في قرى ونجوع ومدن المحافظة المختلفة لمساعدتهم في تجاوز مخاطر انتشار المرض





وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية أعدت خطة دعم متكاملة بدأت في تنفيذها في الأقصر تشمل تقديم مساعدات غذائية عاجلة للأسر الأكثر تضررًا عبارة عن كرتونة مواد غذائية تحتوي على سلع غذائية رئيسية مثل الأرز والسكر والزيت والسمن والعدس والفول وغيرها من السلع الرئيسية فضلا عن 2 كيلو لحوم ويتم التوزيع بحسب أعداد أفراد الأسرة حيث تحصل أعداد كبيرة من الاسر التي بها عدد افراد مرتفع على كرتونتين و4 كيلو لحوم .





وأوضح شعبان أن الأورمان اعتمدت في تنفيذ خطتها الإغاثية العاجلة على فريق عمل المؤسسة بالأقصر وعلى قاعدة بينات كبيرة نجحت الأورمان في تكوينها عبر عملها لسنوات داخل القرى والنجوع بالمحافظة كذلك على تعاون الجمعيات الأهلية الصغيرة في النجوع والقرى والمناطق الأشد احتياجًا في المحافظة.





وأضاف شعبان أن خطة الأورمان الإغاثية بدأت بشكل فعلي في توزيع المساعدات العينية داخل عدد من القرى بمراكز الأقصر المختلفة منها القرنة والمريس مركز القرنة وجاري استكمال التوزيع فى باقي المراكز والقرى .