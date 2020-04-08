حبس 8 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا للإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية

أمرت نيابة مركز بنها بحبس 8 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها بتردد مجموعة من الخارجين عن القانون بدائرة المركز لترويج المواد المخدرة.

وبالفحص والتحرى تبين أن وراء ترويج المخدرات 8 عاطلين مقيمين ببلدة ميت العطار دائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضبطهم وبحوزتهم 250 لفافة من مخدر الهيروين و200 جرام من مخدر الحشيش و3 أسلحة نارية خرطوش و3 بنادق آلية.

وبمواجهته المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد البيع والترويج على عملائهم بدائرة المركز والأسلحة النارية للأتجار وحماية تجارتهم الأثمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.