ازدحام شديد على صرف المعاشات في البحيرة

شهدت المرحلة الثالثة لصرف المعاشات فى يومها الأول زحاما شديدًا على مقرات الصرف بنطاق المحافظة حيث يتم صرف مستحقات أصحاب المعاشات ذات الشريحة الأكثر من ألفين جنيه من خلال أكثر من ١٩٠ مقرا بالمدارس والساحات الشعبية ومكاتب البريد والبنوك.





و أكد اللواء هشام امنة – محافظ البحيرة على انتظام عمل جميع المقرات المخصصة لصرف معاشات شهر ابريل فى يومها السابع حيث تم اليوم ولمدة يومين البدء فى صرف المعاشات للشريحة المستحقة أكثر من ألفين جنيه.

وأشار المحافظ إلى الالتزام والتنسيق المتكامل بين كافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين والعمل على راحتهم وسرعة إنهاء صرف المعاشات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس " كورونا " المستجد من تواجد مقاعد متباعدة والحرص على وجود مسافات بينهم وكذا تعقيم وتطهير كافة المقرات بصفة مستمرة وتوعية جميع المتقدمين بالطرق المتبعة للوقاية حرصا على امنهم وسلامتهم .





يذكر أن عدد المستحقين لصرف المعاشات بالبحيرة يتجاوز الـ 500 الف مواطن وتم تجهيز اكثر من 190 مقر اضافى بالساحات والمدارس ومراكز الشباب بالإضافة الى مكتب البريد والبنوك وماكينات الصرف الألى التى يتم تعقيمها دوريا مع وجود فرق عمل من الوحدات المحلية والمجتمع المدنى للتنظيم والتوعية والتيسير على المواطنين



