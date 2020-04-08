العثور على جثة داخل شقة سكنية بمنطقة أبو عشرة في الغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، على جثة مجهولة الهوية داخل شقة سكنية بمنطقة أبو عشرة، بمدينة الغردقة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام بعد إذن النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وورد إخطار للواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، من العميد عادل حفني، مأمور قسم شرطة أول الغردقة، يفيد بالعثور على جثة متحللة لرجل مجهول الهوية داخل شقة سكنية بمنطقة أبو عشرة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد محمد دردير مدير مباحث المديرية، وبرئاسة المقدم أسامة مهران رئيس مباحث قسم اول الغردقة ، والمقدم محمد كساب مفتش مباحث القسم ، لحل لغز ، وتم عمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق.





كما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر إخطارا امس بالعثور على جثة طبيب داخل غرفته بسكن الأطباء بمستشفى الشلاتين المركزى جنوب محافظة البحر الأحمر.





وعقب انتقال الأجهزة الأمنية تبين من التحقيقات الأولية أن الجثة لطبيب أطفال، يدعى "سامي. م" فى العقد السابع من العمر يعمل طبيب اطفال بالمستشفي، وأن الوفاة نتيجة أزمة قلبية.

كان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من المقدم محمد همام رئيس مباحث قسم شرطة الشلاتين يفيد بالعثور على جثة طبيب بغرفته بسكن المستشفى، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثى لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.