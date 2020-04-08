الصين تؤكد أهمية الحفاظ على استقرار سوق الطاقة الدولي

أكدت الصين اليوم /الأربعاء/ أهمية الحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة الدولي.





جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزرة، تعليقا على التغيرات الحالية في سوق النفط العالمية والتدابير التي ستتخذها مجموعة العشرين في هذا الصدد.





وقال جيان "الصين هي مستورد ومستهلك رئيسي للطاقة في العالم ونأمل أن يظل سوق الطاقة الدولي مستقرا وتحت تأثير وباء (كوفيد-19)، لدى جميع الأطراف تنبؤات كثيرة بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، ومن الأهمية بمكان خلال الوقت الراهن الحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة الدولي".





وأعرب جيان عن أمل بلاده أن تلعب الآليات الدولية متعددة الأطراف مثل مجموعة العشرين دورًا في هذا الصدد (استقرار سوق الطاقة الدولي).



