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توك شو

الحكومة: مصر مازالت في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 01:42 م
صدى البلد
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كـريـم الـخـطـيـب
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التحية والتقدير لكل الأطقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومقاومتهم للوباء، مشيدا بكلمة الرئيس السيسي أمس خلال استعراض القوات المسلحة المصرية المسخرة في خدمة الوطن والمواطنين .

وأضاف مدبولي_ خلال كلمته اليوم في المؤتمر الصحفي أن القوات المسلحة تعمل إلى جانب أجهزة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كوفيد - 19  ، مؤكدا أن مصر مازالت في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا، لذلك التزام المواطن بقرارات الدولي تحمينا من اي كوارث ممكن تحدث.

وأوضح رئيس الوزراء أن اجهزة القوات المسلحة بها قدرات كبيرة جدا بجانب قدرات الداخلية من بنية تحتية قوية ـ كلمة الرئيس أمس حملت العديد من الرسائل المهمة أبرزها ان مصر مازالت في الحدود الامنة للسيطرة على المرض وما تحقق جيد جدا بعدما اتخذنا إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس.

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي عدة قرارات تضمنت أنه اعتبارًا من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًالأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.


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