الحكومة: مصر مازالت في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التحية والتقدير لكل الأطقم الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومقاومتهم للوباء، مشيدا بكلمة الرئيس السيسي أمس خلال استعراض القوات المسلحة المصرية المسخرة في خدمة الوطن والمواطنين .





وأضاف مدبولي_ خلال كلمته اليوم في المؤتمر الصحفي أن القوات المسلحة تعمل إلى جانب أجهزة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كوفيد - 19 ، مؤكدا أن مصر مازالت في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا، لذلك التزام المواطن بقرارات الدولي تحمينا من اي كوارث ممكن تحدث.





وأوضح رئيس الوزراء أن اجهزة القوات المسلحة بها قدرات كبيرة جدا بجانب قدرات الداخلية من بنية تحتية قوية ـ كلمة الرئيس أمس حملت العديد من الرسائل المهمة أبرزها ان مصر مازالت في الحدود الامنة للسيطرة على المرض وما تحقق جيد جدا بعدما اتخذنا إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس.



