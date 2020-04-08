أول تعليق من مدبولي على كلمة الرئيس واستعراض قدرات القوات المسلحة لمواجهة الوباء.. فيديو

وجه رئيس الوزراء مصطفي مدبولي التحية والتقدير لجميع أجهزة الدولة والمنظومة الصحية والأطقم الطبية بشأن الجهد المبذول.





وأضاف رئيس الوزراء مصطفي مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه شرف بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس ، والاستعراض العظيم للقوات المسلحة.





وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية، دائما تثبت أنها إلى جانب جميع أجهزة الدولة، وأن القوات المسلحة المصرية لديها بنية أساسية قوية قادرة على تخطي مرحلة الوباء.





وتابع أن الرئيس السيسي وجه رسائل مهمه بالأمس ومن أهمها أن مصر مازالت في الحدود الآمنة للسيطرة علي الڤيروس.



