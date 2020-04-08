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أول تعليق من مدبولي على كلمة الرئيس واستعراض قدرات القوات المسلحة لمواجهة الوباء.. فيديو

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 02:11 م
صدى البلد
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نورهان رأفت
وجه رئيس الوزراء مصطفي مدبولي التحية والتقدير لجميع أجهزة الدولة والمنظومة الصحية والأطقم الطبية بشأن الجهد المبذول. 

وأضاف رئيس الوزراء مصطفي مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه شرف بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس ، والاستعراض العظيم للقوات المسلحة. 

وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية، دائما تثبت أنها إلى جانب جميع أجهزة الدولة، وأن القوات المسلحة المصرية لديها بنية أساسية قوية قادرة على تخطي مرحلة الوباء. 

وتابع أن الرئيس السيسي وجه رسائل مهمه بالأمس ومن أهمها أن مصر مازالت في الحدود الآمنة للسيطرة علي الڤيروس. 

وكان أصدر الدكتور مصطفى مدبولي عدة قرارات تضمنت بأنه اعتبارًا من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًالأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولي توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها. 

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